Napoli, incontro De Laurentiis – Conte: ecco tutte le richieste del tecnico

Dopo l’incontro di questo pomeriggio, di fatto, ecco le richieste di Antonio Conte ad Aurelio De Laurentiis.

Dopo la parata di ieri sul lungomare di Mergellina sul bus scoperto, di fatto, il Napoli si è recato in mattinata in Vaticano per un’udienza privata con Papa Leone XIV. Mentre nel pomeriggio, esattamente nella sede della Filmauro, c’è stato l’incontro tanto atteso tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte.

I tifosi del Napoli, e non solo, erano ovviamente molto ansiosi sull’esito di questo meeting, durato poi ben 4 ore. In questi ultimi minuti, infatti, bisogna registrare degli importanti aggiornamenti.

Napoli, ecco le richieste di Conte ad Aurelio De Laurentiis

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il divorzio tra il Napoli e lo stesso Antonio Conte non è più scontato. Il patron partenopeo, di fatto, avrebbe dato la piena disponibilità per esaudire tutte le richieste del tecnico per migliorare l’intero club partenopeo.

Antonio Conte, dunque, ha preso atto dei proposti di Aurelio De Laurentiis. All’incontro c’erano anche Manna, Sinicropi, Edoardo De Laurentiis e Chiavelli. Oltre a quello del presidente, tra l’altro, il tecnico salentino ha il costante pressing di restare sia dei suoi uomini che di sua moglie Elisabetta.

L’allenatore del quarto scudetto, rientrato a Napoli, ha chiesto 72 ore per decidere. Mentre Allegri è il designato per sostituire Antonio Conte, ma non aspetterà ancora molto. Proprio per questo motivo, di fatto, Aurelio De Laurentiis vuole chiudere in pochissimo tempo.