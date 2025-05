Tutto pronto per la festa in città: è in arrivo il pullman scoperto del Napoli – FOTO

Manca sempre meno alla festa in città del Napoli. Il popolo azzurro si prepara ad accogliere la squadra dopo l’incredibile vittoria dello scudetto.

Sono ore caldissime in città per la festa che attende la squadra azzurra. Dopo aver alzato al cielo lo Scudetto, Di Lorenzo e compagni son pronti a prendersi tutto il calore dei propri tifosi. Oggi, infatti, è in programma la parata con il pullman scoperto che attraverserà alcune vie della città. A tal proposito, in città è già apparso il bus che attende gli azzurri.

Spunta il pullman scoperto del Napoli: le prime foto

Manca sempre meno alla festa del Napoli. Gli azzurri, dopo un cammino incredibile, hanno vinto lo Scudetto con un solo punto di vantaggio sull’Inter. Il successo è destinato ad entrare nella storia, motivo per il quale anche i tifosi napoletani vogliono omaggiare al meglio i giocatori.

Oggi, dalle ore 15, partirà la festa dei giocatori e dei tifosi. A differenza di quanto accaduto due anni, nella giornata odierna ci sarà la parata con il pullman scoperto che attraverserà alcune vie della città. Si tratta di un modo molto caloroso per festeggiare un traguardo storico. Non a caso, sono attese circa 150 mila persone.

Da pochi minuti, sono apparse alcune foto del pullman che ospiterà la squadra. Di seguito l’immagine che avvicina ancor più i tifosi alla festa ormai tanto attesa.