“Ti aspettiamo”, un azzurro spinge De Bruyne verso il Napoli: tifosi azzurri impazziti!

Il Napoli è pronto ad ingaggiare Kevin De Bruyne. Intanto, un calciatore azzurro ha lanciato un messaggio al belga.

Il campionato del Napoli si è concluso con la vittoria dello Scudetto, ma per la dirigenza non è ancora tempo di vacanze. Il club azzurro vuole chiudere un super colpo estivo, il primo di tanti in modo particolare. Il nome è ormai noto: Kevin De Bruyne. Quest’ultimo, è letteralmente ad un passo dall’approdo in Campania, motivo per il quale i tifosi sono già impazziti. A tal proposito, anche un noto calciatore azzurro ha lanciato un messaggio al belga.

Juan Jesus accoglie De Bruyne: “Ti aspettiamo”

Negli ultimi minuti, Juan Jesus si è reso protagonista di una mossa che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi del Napoli. Il difensore brasiliano, infatti, ha commentato l’ultimo posto di Kevin De Bruyne sulla sua pagina “Instagram” lanciano un messaggio al belga.

Il difensore azzurro ha voluto “accogliere” in anticipo l’ormai ex stella del Manchester City. Infatti, il commento è stato netto: “Ti aspettiamo KDB” con un cuore azzurro e l’emoji del Vesuvio che è ormai pronto ad ospitare uno dei talenti più puri del calcio moderno. Di seguito il commento.

L’annuncio del calciatore del Napoli è molto chiaro ai fini del futuro di Kevin De Bruyne. Quest’ultimo, è ad un passo dal vestire la maglia la maglia azzurra nei prossimi anni. La fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.