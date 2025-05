Pullman scoperto Napoli, dove seguire in diretta la festa dei Campioni d’Italia

Manca sempre meno alla festa del Napoli. Intanto, ecco tutte le info utili ai tifosi che non potranno essere presenti tra le vie della città.

La stagione del Napoli si è conclusa alla grande, con gli azzurri che hanno alzato al cielo lo Scudetto. Il cammino è stato lungo e difficile, ma alla fine la squadra capitanata da Antonio Conte ha avuto la meglio sull’Inter. Quindi, ora è il momento di festeggiare e godere assieme ai tifosi. Per oggi, infatti, è in programma la festa con il pullman scoperto che attraverserà diverse vie della città. Ecco dove seguire la diretta.

Festa Napoli, ecco dove seguire la festa in diretta

Oggi è una giornata molto importante per Napoli e il Napoli. Dopo il successo ottenuto nella giornata di venerdì, il club azzurro si prepara a festeggiare nuovamente il tricolore assieme ai tifosi. A differenza di quanto accaduto due anni fa, questa volta è previsto il pullman scoperto che attraverserà alcune vie della città.

Infatti, dalle ore 15.00 partirà la festa della squadra che con due bus diversi camminerà tra i tifosi. Il percorso è ormai chiaro, con giocatori e staff che arriveranno in barca al Molo Luise per poi salire su due bus che da Mergellina arriveranno a Piazza Vittoria. Il tutto dovrebbe esaurirsi in circa 2 ore e mezza, con la fine del percorso prevista per le ore 17. Uno dei temi chiave è però quello legato alla diretta televisiva. Sarà possibile seguire l’evento su diversi canali, come Rai 2 e Sky Sport che trasmetteranno la festa direttamente dal posto.

Oltre a ciò, ovviamente, sarà possibile seguire il tutto attraverso i canali social di “SpazioNapoli.it” che sarà presente sulle piattaforme Tik Tok, Instagram e Facebook. Infatti, è previsto un live streaming grazie alle numerose telecamere presenti sul posto che copriranno l’evento. Quindi, sarà possibile vivere la festa nella sua interezza grazie alle immagini e al commento di Claudio Mancini.