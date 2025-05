“Oggi la sua ultima apparizione”, lascerà il Napoli dopo la festa: l’annuncio a sorpresa

Il Napoli perderà una pedina importante dopo la festa odierna. L’annuncio ha sorpreso tutti nelle ultime ore.

Sono ore molto calde in casa Napoli. La squadra è attesa dalla festa Scudetto che inizierà alle ore 15 e proseguirà per le ore successive. Oggi, a differenza di quanto accaduto due anni fa, è previsto la camminata del pullman scoperto che girerà per le vie della città. Intanto, però, è arrivata una notizia inattesa legata proprio ad un protagonista azzurro.

Starace lascia il Napoli dopo 49 anni: andrà in pensione

Sono minuti molto caldi in casa Napoli. Oggi, squadra e staff sono attesi da una festa molto importante che avrà come protagonisti due bus scoperti che gireranno per la città. Intanto, però, è arrivata una notizia che sta facendo rapidamente il giro del web lasciando sorpresi i tifosi.

Infatti, come riportato da Italia Mele sul proprio profilo “X” oggi sarà l’ultima apparizione di Tommaso Starace con il Napoli. Il magazziniere ma tuttofare azzurro andrà in pensione dopo ben 49 anni di servizio offerto al club azzurro. Si tratta di un annuncio inaspettato che sicuramente stupirà i tifosi partenopei.

https://x.com/italiaregia/status/1926925673945305330