Lukaku, che dichiarazione in diretta per Conte: “Farei di tutto”

Continuano ad arrivare le voci dei protagonisti dello scudetto: tutte le parole.

Lo Scudetto è stato sollevato solo pochi giorni fa, ma la festa a Napoli è tutt’altro che finita. Dopo la premiazione ufficiale di venerdì scorso al Diego Armando Maradona, oggi la città si prepara a vivere un altro momento storico insieme ai suoi campioni.

Tutto pronto per la parata celebrativa: a partire dalle 15, due autobus scoperti trasporteranno la squadra lungo le strade del centro. Il percorso partirà dal Molo di Mergellina e si concluderà nei pressi di Piazza Vittoria, dove sono attese decine di migliaia di tifosi.

Tra i protagonisti assoluti di questa cavalcata tricolore c’è anche Romelu Lukaku. L’attaccante belga, decisivo in più di un’occasione, ha parlatodel suo legame con Antonio Conte e di cosa riserva il futuro. Un tema, questo, che resta caldo: il Napoli sogna di ripartire proprio da quella coppia che ha già fatto la storia.

“Ho ancora tre anni di contratto e farei di tutto per far rimanere qui il mister”, ha dichiarato ai microfoni di Rai 2, ricordando come la chiamata dell’allenatore della scorsa estate per convincerlo a trasferirsi al Napoli sia durata 15 secondi.