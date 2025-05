Garnacho-Napoli, si riapre tutto: bomba dall’Inghilterra

Garnacho, addio vicino al Manchester United: il Napoli accelera, la trattativa entra in fase calda.

Il Napoli guarda all’Inghilterra per rinforzare le corsie offensive e mette nel mirino un nome di grande prospettiva: Alejandro Garnacho. L’esterno argentino, classe 2004, sembra ormai ai margini del progetto tecnico del Manchester United, e il club partenopeo si è mosso con decisione per provare a portarlo in Serie A.

Dopo il tentativo fallito a gennaio, gli azzurri hanno intensificato i contatti in queste ore e preparano l’affondo decisivo, in un’operazione che potrebbe diventare uno dei colpi di mercato più discussi dell’estate.

Garnacho-Napoli, si riapre tutto: sorpresa dall’Inghilterra

Il futuro di Alejandro Garnacho al Manchester United è sempre più in bilico. Dopo settimane di voci e tentativi, il Napoli sembra fare sul serio: secondo quanto riportato da i Paper in Inghilterra, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna incontrerà in questi giorni i vertici dei Red Devils per dare ufficialmente il via alla trattativa.

Già a gennaio, il club partenopeo aveva provato a portare l’esterno argentino in Italia con un’offerta importante: 40 milioni di sterline, poco meno di 50 milioni di euro. All’epoca, però, il Manchester United non aveva aperto al dialogo, valutando Garnacho ben oltre i 70 milioni. Ma adesso il contesto è cambiato.

Garnacho è stato escluso sia dalla finale di Europa League che dall’ultima gara di campionato contro l’Aston Villa. Un chiaro segnale: non rientra nei piani del nuovo tecnico Ruben Amorim, che gli avrebbe già suggerito di trovare una nuova destinazione.

Il Napoli è in pole position. Il Chelsea segue, ma con distacco: gli azzurri sono avanti nei contatti e un accordo attorno ai 60 milioni di euro potrebbe arrivare a breve. Una cifra che, per lo United, rappresenterebbe un’ottima plusvalenza: Garnacho, cresciuto nell’Academy, pesa zero a bilancio. Un’opportunità utile anche per migliorare i conti e rispettare i parametri di sostenibilità imposti dalla Premier League.