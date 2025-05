Sorpresa Napoli, scelto già l’erede di Conte: la proposta di De Laurentiis è irrinunciabile!

Il Napoli si prepara a salutare Antonio Conte. Intanto, Aurelio De Laurentiis ha dato vita ad una clamorosa proposta.

La stagione del Napoli si è ormai conclusa, ma la società azzurra non può assolutamente fermarsi. Il futuro di Antonio Conte è più che mai in bilico, motivo per il quale servirà individuare il possibile erede. In realtà, Aurelio De Laurentiis starebbe lavorando proprio in questa direzione da diverse settimane. Non a caso, il patron avrebbe già scelto l’erede del tecnico salentino.

Il Napoli ha scelto Allegri: le ultime sul nuovo allenatore del club azzurro

Sono ore molto calde in casa Napoli. L’addio di Antonio Conte, dopo lo Scudetto da assoluto protagonista, sarebbe ormai ad un passo. Il tecnico, infatti, avrebbe deciso di lasciare la Campania probabilmente per fare ritorno alla Juventus in vista della prossima stagione.

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” il presidente De Laurentiis ha lavorato a lungo per non farsi trovare impreparato e commettere nuovamente errori. Non a caso, da diverse settimane, starebbero andando in scena contatti sempre più serrati tra il presidente azzurro e Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, al momento libero, potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli per i prossimi anni.

Al tecnico livornese, nonché ex Juventus, verrebbe offerto un ricco contratto triennale da 6 milioni di euro a stagione più due di bonus. Si tratta, quindi, di una cifra molto importante che quasi sicuramente verrà accettata dall’ex Milan. Al momento, il Napoli attende di conoscere in via definitiva la scelta di Conte in modo tale da fare all-in su Allegri anticipando la possibile concorrenza.