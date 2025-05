Definita la strategia, pronto un incontro a Roma: cosa sta cambiando in casa Napoli

In casa Napoli è tempo di fare le dovute valutazioni. La società avrebbe già preso un importante decisione in vista dei prossimi anni e non solo.

La stagione si è conclusa da soli due giorni, ma in casa Napoli è già tempo di lavorare al futuro. Il tema centrale, ad oggi, è la progettazione. Attraverso quest’ultima, il club azzurro svelerà i propri obiettivi in vista della prossima stagione e non solo. Naturalmente, uno dei temi chiave è legato ovviamente al mercato in entrata e in uscita. A tal proposito, sarebbe in programma un summit molto importante tra Aurelio De Laurentiis e i dirigenti.

Summit a Roma tra De Laurentiis, Conte e i dirigenti: la decisione

In casa Napoli è tempo di festeggiamenti. La vittoria del quarto Scudetto è un traguardo storico, il quale però dovrà essere immediatamente accantonato per lasciare spazio alla progettazione. Nonostante un successo così importante, ad oggi il futuro del club sembrerebbe più in bilico che mai.

Oggi ci sarà la sfilata del bus scoperto tra le vie di Napoli, domani invece l’incontro con il neo papa a Roma. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” sempre la Capitale, però, sarà luogo di un importante summit tra Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e il DS Manna. All’interno di tale incontro, il numero uno del club partenopeo svelerà i piani futuri, in modo particolare il budget da stanziare per il mercato estivo (200 milioni di euro).

Dopodiché, la palla passerà al DS Manna che illustrerà il piano per arrivare a profili molto importanti, come già sta accadendo in queste ore con Kevin De Bruyne. Naturalmente, si proverà a decidere il futuro in modo concreto sottolineando tutti gli obiettivi da raggiungere in vista della prossima stagione e non solo.

Ora la palla passa a Conte: la decisione arriva domani?

Come già ampiamente raccontato, il futuro di Antonio Conte è più in bilico che mai. Ovviamente, il tecnico azzurro sarà presente al summit di mercato che si terrà a Roma, ancor più perché è chiamato a decidere il proprio futuro.

Infatti, nell’incontro in programma domani, è possibili che si arrivi ad una scelta definitiva. L’allenatore salentino svelerà le proprie idee dinanzi al presidente De Laurentiis e al DS Manna per quello che potrebbe essere un addio molto amaro. Al momento, non c’è una decisione ufficiale sebbene tutte le voci portino ad una separazione consensuale tra Antonio Conte e il club partenopeo.