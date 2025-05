De Bruyne al Napoli, c’è la decisione del calciatore: spunta anche la data della chiusura

Kevin De Bruyne è sempre più vicino al Napoli. Nelle ultime ore, sarebbe arrivata la decisione definitiva del calciatore belga.

Venerdì è stato un giorno storico per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club azzurro, dopo una stagione durissima, è riuscito ad alzare nuovamente al cielo il tricolore. La concorrenza dell’Inter è stata battuta, ancor più grazie al lavoro svolto da Antonio Conte. Il tecnico ha cambiato la mentalità della squadra, creando un’alchimia incredibile con il gruppo. Adesso, però, è tempo di pensare al mercato e la società sarebbe già concentrata sul colpo che porterebbe Kevin De Bruyne in Campania.

De Bruyne al Napoli, affare ai dettagli: le ultime sulla trattativa

L’esperienza di Kevin De Bruyne al Manchester City è ormai terminata. Il giocatore, dopo un’annata difficile, non rinnoverà il proprio contratto con il club inglese, motivo per il quale si svincolerà a parametro zero. Ovviamente, tale situazione rappresenta una ghiotta opportunità di mercato per tanti club.

Tra questi, però, c’è il Napoli di Aurelio De Laurentiis che si è già mosso in anticipo da tempo. Infatti, il club azzurro segue da tempo il belga e gli ha proposto un ricco contratto per le prossime stagioni. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” la proposta del DS Manna è chiara: biennale con opzione o contratto triennale, con un super ingaggio garantito e bonus alla firma. Quindi, al momento, le parti starebbero limando solo gli ultimissimi dettagli.

Infatti, i tifosi starebbero iniziando a chiedersi quando potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. In realtà, da oggi, ogni giorno potrebbe essere quello decisivo per la fumata bianca. Ormai, Kevin De Bruyne è (quasi) un calciatore del Napoli, motivo per il quale l’affare è ad un passo dalla chiusura.

De Bruyne, il Napoli batte la concorrenza europea e non solo

L’affare che porterà Kevin De Bruyne al Napoli è molto importante. Infatti, dopo la vittoria dello Scudetto, il club azzurro ha dimostrato che i progetti futuri sono già molto chiari. La società ha voglia di essere ancora protagonista, motivo per il quale il primo super colpo è ad un passo.

Si tratta di una scelta molto importante da parte del calciatore. Quest’ultimo, infatti, ha scelto di vestire la maglia del Napoli per le prossime stagioni, eliminando così qualsiasi altra possibilità europea e non solo. Va ricordato che sulle tracce del belga c’era il Liverpool, ma anche alcuni club di MLS (Chicago) pronti ad offrirgli un contratto faraonico.