Dal Napoli all’Inter, Marotta ha la sua rivincita: il ribaltone prima del mondiale

Per Napoli ed Inter, dopo il duello scudetto, bisogna registrare una rivincita di Marotta.

Il duello scudetto tra il Napoli e l’Inter, di fatto, è terminato venerdì scorso con il successo finale della squadra guidata da Antonio Conte. Gli azzurri, infatti, hanno chiuso il campionato al primo posto con un punto di vantaggio sugli uomini di Simone Inzaghi.

Questa sfida punto a punto tra Napoli ed Inter è stata davvero molto emozionante e corretta. Basta pensare solo ai complimenti reciproci pubblicati nei giorni scorsi sui propri canali social. Tuttavia, almeno in sede di calciomercato, bisogna registrare una rivincita dello stesso Beppe Marotta.

Napoli, l’Inter su obiettivo di calciomercato di Manna: il retroscena

Come riportato dal giornalista Fabrizio Biasin sui propri canali social, di fatto, Piero Ausilio è stato questa a sera a Bergamo per visionare da vicino Ange-Yoan Bonny nel corso della gara tra l’Atalanta ed il Parma. L’Intenzione dell’Inter, dunque, è quella di prendere il centravanti per poterlo schierare nel prossimo mondiale per club.

L’Inter, dunque, sembra essere vicina ad un vecchio obiettivo di calciomercato del Napoli. Bonny, infatti, è stato più volte accostato al club partenopeo che, però, ora sembra essere intenzionato a prendere Jonathan David a parametro zero.