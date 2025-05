Juan Jesus si sfoga sui social con i tifosi dell’Inter: “Imparate a…”

Il difensore del Napoli si è reso protagonista di un duro sfogo sul proprio account Instagram, nei confronti dei tifosi nerazzurri: le parole

Sono trascorse meno di 48 ore dalla vittoria del Napoli sul Cagliari e, dunque, dalla conquista del quarto storico scudetto. Non sono mancate anche le polemiche social, prevedibili quando il titolo è stato conteso fino all’ultima giornata tra due squadre.

Protagonista delle polemiche social, Juan Jesus, che nelle scorse ore aveva pubblicato un commento in risposta a un video pubblicato dalla pagina Instagram di Sport Mediaset, in cui si potevano ascoltare le parole del giornalista interista Fabrizio Biasin. Il collega, noto tifoso nerazzurro aveva dichiarato che lo scudetto era stato vinto dal Napoli soprattutto per i demeriti dell’Inter.

A quel punto il difensore brasiliano aveva risposto: “Ora dillo senza piangere Biasin”, aggiungendo le emoticons della risata e quelle della coppa. Una reazione che ha generato una contro-reazione da parte dei sostenitori dell’Inter.

Juan Jesus criticato dai tifosi dell’Inter: la dura risposta social

Attraverso una storia su Instagram pubblicata questa mattina, l’ex difensore nerazzurro ha voluto chiarire un aspetto fondamentale del suo messaggio diretto a Fabrizio Biasin:

“A tutti i tifosi interisti che mi stanno scrivendo – e alcuni anche con toni fuori luogo – chiarisco subito: il mio commento era rivolto a un giornalista, punto. Non accetto che si manchi di rispetto al nostro percorso e alle nostre VITTORIE. Ho sempre portato rispetto all’Inter, anche dopo tutto quello che è successo l’anno scorso. Ho fatto il mio dovere fino all’ultimo giorno e non ho mai sputato nel piatto in cui ho mangiato.

Subito dopo ha aggiunto:

“Ma attenzione: il rispetto deve essere reciproco. Nel mio commento non c’è nessun attacco alla squadra, e chi legge altro lo fa in malafede o per creare polemica. Non permetto a nessuno di mettermi in bocca parole che non ho detto. Siate onesti e lucidi quando leggete. Io rispetto tutti, imparate anche ad accettare le sconfitte“.

Una precisazione doverosa, con un attacco ben preciso a chi ha commentato con toni molto duri le parole di Juan Jesus, scambiandole per accuse nei confronti del mondo Inter.