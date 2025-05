Conte, delineato il futuro del tecnico: sta accadendo in casa Napoli in queste ore

Il futuro di Antonio Conte è stato ormai delineato dopo la vittoria dello Scudetto. Di seguito le ultimissime sul tecnico azzurro.

Il Napoli ha potuto festeggiare e continuerà a farlo nelle prossime ore il quarto Scudetto della sua storia. Il club azzurro dopo una stagione molto complessa è riuscito a battere la concorrenza dell’Inter. Gran parte del merito va ad Antonio Conte, il quale è riuscito a modificare le griglie di partenza iniziali. Ora, però, è il momento di decidere il futuro e l’allenatore avrebbe già preso la propria decisione.

Conte lascia il Napoli: i motivi della rottura con De Laurentiis

Salvo clamorose sorprese dell’ultima ora, Antonio Conte non sarà l’allenatore del Napoli nella prossima stagione. La notizia arriva da “Il Corriere della Sera”, il quale stamane ha analizzato a lungo la questione legata all’attuale tecnico azzurro. Quindi, la storia tra l’ex Juventus e il popolo napoletano sarebbe arrivata ai titoli di coda dopo la vittoria dello Scudetto.

Come riporta il quotidiano sopracitato, alla base di tutto ciò non ci sarebbe nessun tradimento. Infatti, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte avrebbero due visioni del tutto differenti legate al futuro. Ciò, però, non vuol dire che si arriverà alla rottura totale ma si lavorerà alla rescissione, come già sta avvenendo in queste ore.

Ovviamente, uno dei motivi “principali” è l’interessamento della Juventus. Infatti, il club bianconero dopo aver centrato la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe puntare in modo concreto Antonio Conte. Il calcio è spesso ricco di sorprese, quindi bisognerà aspettare qualche giorno per capire la realtà sul futuro del tecnico salentino.