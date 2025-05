Juve in Champions League: Lecce salvo, ecco chi retrocede

La Juve con la vittoria contro il Venezia, di fatto, ha ottenuto la qualificazione in Champions League.

Il Napoli di Antonio Conte ha vinto lo scudetto venerdì scorso con il successo per 2-0 contro il Cagliari. Gli azzurri, dunque, hanno chiuso il proprio campionato al primo posto con un solo punto di vantaggio sull’Inter, la quale sabato prossimo si giocherà la finale di Champions League contro il PSG di Kvaratskhelia.

Al terzo posto, dunque, c’è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Mentre al quarto, dopo la vittoria di questa sera contro il Venezia, ha chiuso la Juventus di Igor Tudor.

Serie A, la Juve chiude quarta: retrocedono Venezia ed Empoli

I bianconeri, infatti, hanno vinto 2-3 al Penzo contro gli uomini di Eusebio Di Francesco, ottenendo così il pass per partecipare all’edizione dell’anno prossimo della Champions League. La Roma di Claudio Ranieri, dopo il successo contro il Torino, chiude il proprio campionato al quinto posto.

Mentre la Lazio non parteciperà neanche alla Conference League, visto che ha perso in casa contro il Lecce. L’anno prossimo, quindi, alla terza competizione europea per club ci sarà ancora la Fiorentina. In Serie B, dunque, retrocedono il Venezia e l’Empoli. A salvarsi, quindi, è proprio il team salentino di Marco Giampaolo.