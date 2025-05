Colpo a centrocampo, ritorno di fiamma per il Napoli: vale 30 milioni

Prosegue il totonomi per il Napoli in vista della prossima finestra di calciomercato: tra le tante situazioni avanzate spuntano anche alcuni nomi già accostati al club in passato

Per la prossima stagione sono necessari molti rinforzi per garantire a mister Conte (o chiunque sia l’allenatore) una rosa ampia e altamente competitiva per affrontare le tre competizioni al massimo delle proprie capacità. Tra possibili partenze e reparti poco folti a livello numerico, anche il centrocampo avrà bisogno di rinforzi, vista l’incertezza sul futuro di Anguissa e i dubbi sul riscatto di Billing.

Di Marzio è sicuro: il Napoli torna su Taylor dell’Ajax

Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Napoli ha messo nella lista degli obiettivi Kenneth Taylor, centrocampista dell’Ajax reduce da un’ottima stagione sotto la gestione del tecnico italiano Francesco Farioli. L’olandese, infatti, è stato un grande trascinatore dei Lancieri in lotta per la vittoria del campionato sino all’ultima giornata, avendo confezionato 9 reti e 6 assist in 33 match disputati in Eredivisie.

La situazione pare già piuttosto avviata, dato che gli agenti del giocatore erano presenti allo Stadio Maradona in occasione del match scudetto contro il Cagliari di due giorni fa. Dunque, è molto probabile che le parti siano reduci da colloqui importanti: ora, c’è da convincere l’Ajax a liberarlo e a fare uno sconto sulla richiesta per la sua cessione, programmata per una cifra compresa fra i 25 e i 30 milioni di euro.

Mercato Napoli calcio: le caratteristiche di Taylor, obiettivo degli azzurri

Kenneth Taylor è uno dei nomi appuntati in lista da parte del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna già da tempo. Il suo nome, infatti, è stato già accostato negli scorsi mesi al club partenopeo, che cerca un colpo di livello per rinforzare il centrocampo a sua disposizione.

Si tratta di un calciatore con margini di crescita ancora importanti – classe 2002 –, che ha nella quantità e la qualità le sue doti migliori. Nell’Ajax di Francesco Farioli (che di recente ha reso noto il suo addio ai lancieri), Taylor è partito quasi sempre a sinistra, partecipa alla costruzione ma soprattutto ha la capacità di attaccare la profondità. Nei sedici metri, e in generale in tutto l’ultimo terzo di campo, ha la lucidità per l’ultima giocata, capacità che sembra aver folgorato l’area mercato della SSC Napoli che, come indicato da Aurelio De Laurentiis, è a caccia di calciatori di livello per restare al passo delle ambizioni future.