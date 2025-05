Callejon appende gli scarpini al chiodo: la lettera commuove tutta Napoli

José Callejon ha messo un punto finale alla sua carriera da giocatore professionista: per l’ex ala spagnola questo è il momento dei saluti e dei messaggi commoventi.

Negli ultimi anni di storia del Napoli c’è stata una figura molto silenziosa, ma affezionatissima alla piazza azzurra e disposta a far di tutto per il bene di una squadra che resterà per sempre indelebile nel suo cuore. Stiamo parlando del Cavaliere Oscuro, soprannome riferito a José Maria Pepe Callejon. Arrivato dal Real Madrid, l’iberico ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tanti napoletani, arrivando a concludere la carriera in azzurro da non stipendiato per gli ultimi due mesi (ai tempi del COVID).

Dopo varie avventure successive (come con Fiorentina e Granada), Callejon ha deciso di farla finita con il calcio giocato. Si tratta di un momento straziante, accompagnato da tanti messaggi d’affetto e d’amore da parte di tutti. In particolare, la lettera pubblicata sui profili Instagram dalla moglie, Marta Ponsati Romero, ha commosso fortemente tanti tifosi.

Di seguito riportatone il contenuto:

“Mio José: questo 24 maggio non è un giorno qualunque. Questo è un giorno enorme, pieno di emozioni. Io festeggio un altro anno della mia vita, e tu lasci una vita intera tra palloni, stadi e sogni realizzati.

E che queste cose coincidano non è una casualità. È una dimostrazione in più di come abbiamo sempre camminato tenendoci la mano, dividendo l’importante, vivendo tutto insieme, come squadra. Non c’è bisogno che ti dica di quanto io sia orgogliosa di te… anche se lo farò, perché non è mai troppo. La tua carriera è stata incredibile. Più di 700 partite, più di 150 gol, più di 120 assist, il miglior marcatore spagnolo nella storia della Serie A… non è da poco! Però dietro questi numeri c’è molto di più: anni di lavoro, di sacrificio, di amore per quel che fai. Hai lasciato impronte in tutti i luoghi: all’Espanyol, al Real Madrid, al Napoli dove ti adorano, alla Fiorentina, al Granada… e ora al Marbella dove chiudi questa tappa come cominciasti: con passione e umiltà.



Però oltre al calciatore, quel che mi emoziona di più è la persona che sei. L’uomo che non perde mai il nord, che lotta, che si alza, che pensa sempre ai suoi cari. Quello che torna a casa con un sorriso anche se fosse esausto. Colui che ha saputo costruire, con me, un rifugio laddove la vita ci ha portato. Siamo insieme da quasi metà della nostra vita e abbiamo vissuto tanto… Abbiamo cambiato città, paesi, lingue, routine… Però l’unica cosa che non è cambiata mai è l’amore con il quale lo abbiamo fatto. Sempre insieme, sempre di squadra. E le nostre quattro figlie ed io, che siamo state con te in ogni passo, non possiamo sentirci più fortunate. Oggi non finisce nulla, al contrario. Oggi inizia una nuova tappa, più nostra che mai. E io so che, così come hai dato tutto sul campo, ora darai tutto in questa nuova avventura. E questo mi rende felice.



Grazie per essere come sei. Per tutto quello che ci hai dato e per tutto quello che ancora ci resta da vivere. Ti amiamo alla follia e ti ammiriamo moltissimo. Sarai sempre il nostro orgoglio… e anche il nostro luogo preferito.



Con tutto il mio amore, Marta”.