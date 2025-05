Allegri al Napoli, spuntano le cifre: il possibile ingaggio in azzurro

Il tecnico toscano è la prima scelta in caso di addio di Antonio Conte: spuntano le cifre del possibile ingaggio in azzurro per la prossima stagione

Restano vivi i dubbi sul futuro di Antonio Conte e il Napoli si sta tutelando. La società ha imparato e non commetterà gli stessi errori dell’annata post terzo scudetto. Questa volta, la dirigenza azzurra si sta muovendo con largo anticipo per trovare un nome di primo piano per la propria panchina. Da qui l’ipotesi più accreditata che vedrebbe Max Allegri in pole.

L’allenatore toscano è fermo da un anno dopo l’esonero dalla Juventus e potrebbe nuovamente diventare il successore di Antonio Conte. Era successo proprio in bianconero, dopo la prima esperienza di Conte. Anche in quel caso Allegri era subentrato al collega salentino, ottenendo risultati importantissimi con la Vecchia Signora.

Allegri al Napoli, giornate calde: le cifre dell’operazione

Un bis anche al Napoli dopo il quarto scudetto? Non va per nulla esclusa come ipotesi, anzi. Il Napoli si sarebbe mosso d’anticipo, superando da subito la concorrenza del Milan. Anche la Roma sta inseguendo il profilo di Allegri, ma gli azzurri sono pronti per affondare il colpo in caso di addio di Conte.

Resta da capire solo la volontà del mister salentino. Nei prossimi giorni ci saranno colloqui decisivi con il presidente De Laurentiis e, a quel punto, si potrà studiare la mossa giusta. Un eventuale cambio tecnico, porterebbe la dirigenza partenopea a investire 6 milioni di euro per l’ingaggio di Allegri, pronto a guidare una squadra che si vuole rinforzare con colpi del calibro di De Bruyne e David per vincere ancora in campionato.