Allegri al posto di Conte, si pensa già al calciomercato: l’annuncio

Massimiliano Allegri, di fatto, sembra essere sempre più vicino alla panchina del Napoli.

Il Napoli ha vinto solo venerdì scorso il quarto scudetto, ma già si sta parlando tantissimo della prossima stagione. In queste ultime ore, infatti, si sta parlando tantissimo del futuro del grandissimo protagonista della vittoria del campionato, ovvero Antonio Conte.

L’ex ct della Nazionale italiana, di fatto, sembra che abbia deciso di lasciare il Napoli per tornare alla guida della Juventus. Lo stesso Aurelio De Laurentiis, una volta capito la decisione ferma di Antonio Conte, si starebbe muovendo per il suo sostituto. Il nome più caldo, almeno per il momento, è sicuramente quello di Massimiliano Allegri.

Napoli, Allegri è pronto a guidare la squadra partenopea: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come raccolto dalla redazione di ‘TMW’, infatti, il tecnico toscano sarebbe pronto a dire sì alla proposta del Napoli. Nei giorni scorsi, tra l’altro, ci sono stati dei contatti frequesti tra Massimiliano Allegri ed i dirigenti del club campione d’Italia.

Le prossime ore, di fatto, saranno decisive per conoscere chi sarà il prossimo allenatore del Napoli. Anche se la strada sembra essere ormai tracciata. Basta pensare che Allegri e Giovanni Manna potrebbero parlare a breve anche dei possibili colpi di calciomercato.