Addio Conte, nulla di fatto nel vertice a Ischia con De Laurentiis: bye Napoli

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Antonio Conte.

Il Napoli è da due giorni campione d’Italia. Gli azzurri, battendo con le reti di Scott McTominay e di Romelu Lukaku il Cagliari di Davide Nicola, hanno vinto il quarto scudetto della loro storia.

Tuttavia, oltre ai festeggiamenti per questo trionfo storico, in casa Napoli si sta parlando tantissimo sul futuro dello stesso Antonio Conte. Quest’ultimo, infatti, sembra essere sempre più lontano dal team partenopeo di proprietà del presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli, è divorzio con Conte: ad Ischia non è cambiato nulla: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dall’edizione del quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, le ultime ore trascorse a Ischia non hanno cambiato il destino di Antonio Conte. Il tecnico salentino era nell’isola campana per festeggiare il compleanno di Aurelio De Laurentiis, ma l’incontro con il presidente non ha cambiato il suo futuro.

Anzi, l’incontro tra Conte ed il patron partenopeo potrebbe aver dato un’accelerata per vedere Massimo Allegri sulla panchina azzurra. Aurelio De Laurentiis ha infatti individuato nel mister toscano il profilo perfetto per sostituire l’allenatore del quarto scudetto.