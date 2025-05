Spogliatoio in visibilio per lo Scudetto Napoli: la FOTOGALLERY da brividi

Il Napoli vince il quarto scudetto della sua storia e nello spogliatoio parte una festa da brividi

Il Napoli di Conte ha portato a termine l’incredibile impresa di vincere due scudetti in tre anni, obiettivo raggiunto solo da Milan, Juventus e Inter negli ultimi 80 anni. Per rendere ancora meglio la portata dell’evento a cui si sta assistendo, l’ultima squadra al di fuori da queste tre a vincere due scudetti in tre anni fu il Grande Torino e prima ancora il Bologna di Árpád Weisz.

Dopo il triplice fischio è esplosa la gioia negli spogliatoi dopo il grande spavento dei minuti finali di Parma.

Napoli, la gioia del quarto scudetto contagia tutti

Tra i maggiori coinvolti nei festeggiamenti post scudetto anche chi ha visto meno il campo durante la stagione. Quei calciatori che, come ha ricordato Conte in conferenza, magari non hanno dato un grandissimo apporto in campo ma sono stati fondamentali per mantenere alto il livello degli allenamenti e non cedere a cali di tensione. Sugli scudi in particolare Noah Okafor, arrivato a gennaio dal Milan e che ha giocato solo una manciata di minuti, e Nikita Contini, il terzo portiere della rosa di Conte.

Questa la fotogallery di alcuni degli scatti pubblicati dai giocatori azzurri sui social: