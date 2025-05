Scoppia la festa nello spogliatoio del Napoli! – VIDEO

Finalmente a Napoli la festa ha inizio: i calciatori azzurri sono letteralmente sfrenati nello spogliatoio.

Grazie alla vittoria in casa contro il Cagliari per 2-0, il Napoli conquista lo scudetto e si laurea campione d’Italia. Soddisfazione immensa per gli uomini di Antonio Conte che hanno compiuto una vera e propria impresa. Dopo tutte le difficoltà e gli sforzi incontrati durante il campionato, arriva il momento di festeggiare: l’entusiasmo nello spogliatoio del Napoli è letteralmente alle stelle. Di seguito il video dei grandi festeggiamenti dei calciatori azzurri: