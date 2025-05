Scontri a Parma durante la festa Scudetto Napoli: cos’è successo – VIDEO

I festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto del Napoli non sono filati totalmente lisci, con varie problematiche riscontrate durante le varie esultanze.

Non solo Napoli, non solo Stadio Diego Armando Maradona. In varie città dell’Italia è scoppiato l’entusiasmo per il quarto titolo degli azzurri, anche a Parma. Tuttavia, nel corso della festa dei tifosi partenopei qualcosa è andato storto, lasciando tutti col fiato sospeso.

Ambulanze a Parma: si ferma la festa Scudetto

Durante i festeggiamenti svolti a Parma la situazione è sfuggita di mano: costringendo all’intervento straordinario dei soccorsi presenti. Infatti, nella città emiliana l’ambiente di gioia e di euforia si è stroncato al momento del rapido e continuo suono dei mezzi della polizia e delle ambulanze, intervenuti per emergenza. Per alcuni istanti, sono venuti a contatto alcuni tifosi del Napoli con quelli del Parma. La festa in un primo momento è stata sospesa, ma in un secondo momento è ripresa seppur in toni molto più contenuti e sobri. Queste le immagini che testimoniano quanto accaduto quest’oggi.