Quarto scudetto Napoli, pioggia di milioni in arrivo: ecco quanto incassano gli azzurri

Grandi emozioni per il Napoli che può esultare per una vittoria storica e che fa sorridere anche le casse del club.

Tante emozioni per una serata che resterà nella storia del Napoli. Gli azzurri festeggiano il quarto scudetto, il secondo dell’era De Laurentiis che entra sempre di più nella storia del club. Una vittoria per certi versi inaspettata ma che ha visto gli uomini di Antonio Conte non mollare mai, dando sempre il massimo fino alla fine.

Il Napoli può festeggiare e questa vittoria è una gran bella vittoria anche per le casse ed è sempre una buona notizia anche questa. Con la vittoria dello scudetto il Napoli ha incassato ufficialmente 18.7 milioni di euro che vengono consegnati alla squadra che termina al primo posto in classifica, qualcosa in più rispetto ai 15 della squadra che finisce seconda.

Campionato e non solo, le ultime in casa Napoli

Gran bella vittoria per il Napoli e un successo che oltre ai soldi – citati sopra – guadagnati con lo scudetto permettono agli azzurri di avanzare anche per il market Pool e il Napoli primo in classifica, riceverà dalla prossima Champions League, almeno 43.55 milioni di euro come premio minimo per la formazione partenopea.

Insomma oltre 60 milioni di euro certi grazie alla vittoria di uno scudetto che a prescindere dalle cifre resterà per sempre nella storia e nel cuore di tutti i tifosi azzurri.