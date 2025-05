Di Lorenzo entra nella storia del Napoli: le parole del capitano a fine match

Il capitano del Napoli entra in un club molto risicato relativo al club azzurro. Lo ha sottolineato anche mister Conte.

Una vittoria che lo rende protagonista, Napoli può esultare per la vittoria del quarto titolo, il terzo in due anni e vede gli azzurri nella storia, specialmente diversi giocatori azzurri. Sono in pochi a poter annoverare questo diritto ma senza dubbio ora in questa lista c’è anche Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli che alzerà il titolo di campione d’Italia.

Un successo che nessuno immaginava a inizio stagione e che invece vede diversi azzurri protagonisti, il Napoli ha battuto l’Inter in una battaglia incredibile, uno scudetto in bilico fino all’ultima giornata ed i tifosi ora possono esultare. In molti possono esultare e tra questi c’è Giovanni Di Lorenzo, uno dei volti più importanti di questo straordinario quarto titolo.

Napoli Cagliari, Di Lorenzo commenta la gara a fine match

Dopo la splendida vittoria contro il Cagliari, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha raccontato ai microfoni di Dazn tutta la sua gioia nel conquistare il titolo di Campione d’Italia, esaltando il grandissimo lavoro svolto dal tecnico azzurro Conte: