Napoli, party Scudetto al mare: spunta anche la torta tricolore

Il Napoli fa festa al mare, con un party privato e una torta gigante: ecco che cosa hanno fatto i calciatori azzurri

Mentre Aurelio De Laurentiis festeggia il suo compleanno a Ischia, la squadra azzurra celebra la vittoria dello Scudetto a pochi passi dal mare. La bella giornata esplosa l’indomani dalla vittoria del quarto Scudetto ha fatto in modo che il party potesse essere organizzato senza problemi all’aperto.

Infatti, i calciatori del Napoli si sono divertiti nei pressi di Bacoli, tra musica, folklore e la brezza marina di una calda giornata di inizio estate. Un modo per salutarsi, prima degli impegni con le nazionali e le meritate vacanze. La stagione è stata stressante, ma fortunatamente tutto si è concluso per il meglio. E quindi da oggi, fino almeno a lunedì 26 maggio quando ci sarà al giornata dedicata al bus scoperto per la città.

Le foto della festa Scudetto del Napoli

Da McTominay a Neres, da Gilmour a Meret, compreso Luis Hasa acquisto di gennaio. Gli azzurri hanno celebrato la chiusura dell’anno in grande stile, al Labelon Events a Bacoli. Il locale ha dato modo ai calciatori di staccare un po’ la spina, tra musica e buon cibo.

Immancabile anche la torta, realizzata dalla famosa pasticceria Poppella. Un mega tricolore, con il Vesuvio e quattro strati azzurri destinati ai calciatori protagonisti della stagione napoletana. Non manca anche Aurelio De Laurentiis fatto in pasta di zucchero. Lo stemma tricolore, invece, ha un bel 4 dorato al centro e la scritta “Campioni d’Italia”.