Bus scoperto Scudetto Napoli, tutto ciò che c’è da sapere: quanti posti disponibili ci saranno

Come annunciato qualche giorno fa, i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto del Napoli proseguiranno anche lunedì: in programma una sfilata con i giocatori su un bus scoperto.

Il Napoli ha vinto per la quarta volta lo Scudetto e, complice l’enorme entusiasmo generale, i festeggiamenti proseguiranno per un lungo lasso di tempo. Il tutto culminerà in un momento di grande euforia e celebrazione dei beniamini azzurri: la parata celebrativa del bus scoperto.

Tutto pronto per il bus scoperto: dove e quando succederà

Come sottolineato con precisione dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e riportato da ANSA, l’evento si terrà a partire dalle ore 15:00 nella giornata di lunedì 26 maggio. L’area della città in cui si svolgerà la celebrazione è piuttosto vasta, seguendo il percorso del lungomare partenopeo, a partire dal molo Luise fino a piazza Vittoria, dando possibilità a tutti i presenti di godere di questo momento.

Si tratta di una prima storica volta per un evento del genere, sul quale il primo cittadino si è espresso in questo modo:

“Avevo un debito con la città e con i tifosi perché l’altra volta, due anni fa, non si potè fare. Questa volta c’è stata una perfetta sinergia, l’evento è organizzato dal Comune e dal Calcio Napoli, quindi questo è il regalo che io insieme ovviamente ad Aurelio De Laurentiis faremo ai tifosi che lo aspettavano da tanto tempo”.

L’organizzazione dell’ordine pubblico per il bus scoperto

Manfredi ha fornito varie indicazioni su quel che sarà la gestione dell’ordine pubblico nella giornata di lunedì per gestire l’affluenza (circa 100mila persone) e accontentare anche i più sfortunati che non riusciranno a sistemarsi in maniera adeguata, fornendo loro un ulteriore servizio di visione della parata.

Qui riportate le sue parole a riguardo: