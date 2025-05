Napoli conquista la stampa mondiale: le aperture in onore dello Scudetto – FOTOGALLERY

Tutto il mondo rende onore ai neo campioni d’Italia: dalla Francia alla Spagna tutti i quotidiani parlano del quarto scudetto

Vincere uno scudetto a Napoli è sempre un’impresa, soprattutto se consideriamo che parliamo di un club che in quasi 100 ci era riuscito solo tre volte e in due di quelle occasioni poteva vantare tra le sue fila il miglior giocatore della storia.

Napoli, per storia e cultura, ha sempre avuto una vocazione internazionale, aperta al mondo e allo scambio culturale e quindi non sorprende che l’impresa di ieri sera abbia avuto una risonanza in tutto il mondo, conquistando le aperture dei principali quotidiani sportivi.

Napoli, dagli “eroi improbabili” a “lo scarto MVP”: lo scudetto celebrato nel mondo

Dopo la grande vittoria di ieri e la conseguente conquista del quarto tricolore, nel Mondo è esplosa la Napoli-Mania. La fiumana azzurra ha conquistato le varie piazze d’Italia, facendo sconfinare la festa ben al di fuori della Campania. In piazza Duomo a Milano c’erano più di tremila persone, New York e San Paolo erano letteralmente invase da napoletani. Un evento di tale portata non poteva non essere riportato da tutti i principali media mondiali che hanno deciso di celebrare il titolo degli azzurri.

“Il tecnico dei record, eroi improbabili e altro: ecco come il Napoli ha vinto per la seconda volta in tre anni” è il titolo di O’Globo, il principale quotidiano sportivo del Brasile mentre in Inghilterra il Daily Mail celebra le prestazioni di McTominay: “Da scarto a MVP” ironizzando invece sulla stagione negativa del Manchester United, culminata con la sconfitta in finale di Europa League.