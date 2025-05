Manfredi: “Queste le ultimissime novità sul bus Scudetto”, poi l’annuncio sul Maradona

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto a Radio CRC: le sue parole sulla festa con il bus Scudetto e sullo Stadio Maradona.

“Ci tengo tanto alla città ed anche alla squadra, è una grande gioia per Napoli. Non ha vinto solo la squadra, ma anche la città questo scudetto“. Queste le parole con cui Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha aperto la sua intervista a Radio CRC.

Il primo cittadino di Napoli ha trattato diverse tematiche nel corso dell’intervista, concentrandosi in particolare sulla festa con il bus scoperto e sul futuro dello Stadio Maradona.

Festa Scudetto, il sindaco Manfredi: “Lunedì ci sarà il bus scoperto”

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è stato ospite negli studi di Radio CRC. Tra i temi affrontati anche quello relativo all’organizzazione del bus scoperto:

“Più tardi in conferenza stampa in prefettura spiegheremo tutti i dettagli relativi all’evento del bus scoperto. Si tratta di un evento organizzato insieme dal Comune e dalla SSC Napoli sotto l’egida della Prefettura. Lunedì alle 15 ci sarà il bus scoperto, che partirà dal Molo Luise fino a Piazza Vittoria e tornerà indietro. Abbiamo voluto accontentare i tifosi sia io che Aurelio, prevediamo quasi 100.000 persone intorno al bus. Agli estremi dell’area verranno messi 4 maxischermo per permettere a chi non riuscirà ad entrare nell’area di vedere tutto. L’evento si svolgerà in 2-3 ore: il pullman farà due giri. Saranno due i bus”

Il Sindaco ha confermato anche la presenza di Aurelio De Laurentiis:

So che verrà De Laurentiis, ma non so se salirà a bordo. Credo che sarà bellissimo, anche con uno scenario fantastico, perché alle spalle della squadra ci sarà il nostro meraviglioso golfo.

Napoli, Manfredi fa chiarezza sul Maradona e sul rapporto con ADL: le sue parole

Tra i temi trattati da Manfredi anche quello relativo allo Stadio Maradona:

Stiamo lavorando ad un progetto molto qualificato. Lo stadio è degli anni 60, siamo convinti possa migliorare ma non sarà mai come uno stadio costruito oggi. Si lavora sul terzo anello con l’eliminazione del primo anello allungando invece il secondo. Si tratta di un lavoro che dovrà essere fatto con il Napoli, il Governo e la Regione che ha dato fondi per Salerno ed anche a Castellammare di Stabia.

Il Sindaco di Napoli si è espresso ottimista riguardo ai lavori sul terzo anello, sottolineando anche l’ottimo rapporto con il presidente De Laurentiis: