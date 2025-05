Futuro Conte, è arrivata la decisione definitiva: la reazione di De Laurentiis è sorprendente!

Manca poco alla fine della stagione, ma in casa Napoli si inizia a pensare al futuro. Quale sarà il futuro di Conte? Ecco la decisione del tecnico.

Sono giorni molto delicati quelli che precedono la fine della stagione in casa Napoli. Oggi, a distanza di due anni, il club azzurro ha la possibilità di vincere il quarto Scudetto della sua storia. Al momento, la squadra ha un solo punto di vantaggio sull’Inter ma l’ultima partita in casa contro il Cagliari ha di fatto “anticipato” i festeggiamenti. Oltre alle questioni legate al campo, però, la dirigenza è “costretta” a pensare al futuro e in modo particolare a quello di Antonio Conte, il quale avrebbe già preso la propria decisione.

Fissato l’incontro Conte-De Laurentiis: la volontà del tecnico

Manca sempre meno all’appuntamento più importante della stagione. Questa sera, al Maradona, andrà in scena la sfida tra Napoli e Cagliari che sarà cruciale ai fini dello Scudetto. La squadra di Davide Nicola ha già raggiunto la salvezza, motivo per il quale tutto lascia presagire ad una festa assoluta tra le file azzurre.

La dirigenza, però, è costretta a guardare anche al futuro e di certo non è “libera” di concentrarsi solo sullo Scudetto. Infatti, una volta terminato il campionato, sarà subito tempo di progettare il futuro. Una delle domande più blasonate è: siederà ancora Conte in panchina? La risposta al momento appare sconosciuta, anche se sarebbero emersi alcuni indizi importanti.

Antonio Conte, nel corso della stagione, ha più volte espresso di aver dato tutto. Tali dichiarazioni sono arrivate anche dopo l’ultima sfida contro il Parma, quando il tecnico è apparso visibilmente provato. Come riportato da “Il Corriere della Sera” in realtà l’allenatore potrebbe aver già deciso il proprio futuro con un’idea ben precisa, ma ciò nonostante ha già fissato l’incontro decisivo con Aurelio De Laurentiis.

Sarà addio tra Conte e il Napoli?

L’avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha portato subito molto entusiasmo e forse anche il quarto Scudetto della storia del club. Il tecnico, di natura un vincente, è riuscito a fare benissimo anche alla Corte del Vesuvio dove ha trovato una squadra disposta a fare dei sacrifici.

Ora, però, il futuro sembra delineato con la Juventus che spinge sempre più per ingaggiare l’attuale tecnico del Napoli. Una risposta certa sul futuro di Conte non è ancora arrivata, ma una volta finito il campionato arriveranno certamente dettagli più chiari. Al momento c’è solo da attendere e concludere una stagione a dir poco meravigliosa.