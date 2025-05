Funerale all’Inter, a Napoli spunta lo sfottò incredibile: le IMMAGINI

Arrivano le incredibili immagini dei tifosi del Napoli che celebrano, in modo simpatico, la “dipartita” dei rivali dell’Inter di Inzaghi

Il Napoli di Conte ha portato a termine l’incredibile impresa di vincere due scudetti in tre anni, obiettivo raggiunto solo da Milan, Juventus e Inter negli ultimi 80 anni. Per rendere ancora meglio la portata dell’evento a cui si sta assistendo, l’ultima squadra al di fuori da queste tre a vincere due scudetti in tre anni fu il Grande Torino e prima ancora il Bologna di Árpád Weisz.

Nelle celebrazioni i partenopei sono imbattibili e infatti durante tutta la giornata di ieri, Napoli e provincia sono state letteralmente invase da una fiumana azzurra. Durante i festeggiamenti sono apparse anche le immagini “celebrative” ai danni dei rivali dell’Inter.

Napoli in festa: “celebrata” la caduta dell’Inter

Tra le incredibili immagini apparse durante la festa Scudetto, ha fatto particolarmente effetto l’apparizione di un carro funebre che trasportava una bara nerazzurra, sintomo della goliardia che ha accompagnato la serata azzurra di ieri.