Festa Napoli, anche tanto caos in città: quanto accaduto a via Marina è assurdo

Tanti festeggiamenti ma anche tanto caos nella notte di Napoli: ecco quanto accaduto a via Marina e in piazza Trieste e Trento.

Una notte storica quella appena trascorsa per Napoli e i suoi tifosi. Dopo un cammino testa a testa fino all’ultima giornata con l’Inter, la squadra di Antonio Conte è riuscita a conquistare lo Scudetto, il quarto della propria storia.

Una vittoria celebrata con grandi festeggiamenti in gran parte della città, con centinaia di migliaia di persone che sono scese in strada dopo il fischio finale per celebrare il tricolore. Non sono mancati, però, situazioni di grande caos.

Napoli, caos per la Festa Scudetto: tentativi di rapine e scippi

Come raccontato da FanPage, non sono mancate situazioni di grande caos nel corso dei festeggiamenti a Napoli. In piazza Trieste e Trento, come da tradizione, è stata presa d’assalto la Fontana del Carciofo. Le barriere non hanno fermato i tifosi che le hanno sradicate per arrampicarvisi.

Non sono mancati, purtroppo, anche tentativi di rapine e scippi, in particolare in zona piazza del Plebiscito e in via Marina. Risse e tensioni anche a Fuorigrotta. Si contano, infine, anche 16 feriti trasportati in ospedale e altre 121 persone che si sono presentate presso gli Health Point dell’Asl per essere curate e assistite.