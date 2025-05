Festa grande Napoli, azzurri scatenati: guardate cosa fanno i quattro azzurri – VIDEO

I festeggiamenti per la vittoria del quarto Scudetto non hanno mandato in estasi esclusivamente il pubblico napoletano: anche i giocatori azzurri sono scoppiati in festa, scatenandosi durante le celebrazioni.

Il quarto Scudetto è qualcosa di incredibile in casa Napoli, sorprendente per tutti. Rispetto al terzo (attesissimo dopo un lunghissimo diguno) titolo sotto la gestione Spalletti, quest’anno il trionfo è stato ancora più entusiasmante: una lotta fino all’ultimo minuto contro l’Inter, sulla carta nettamente più forte, dopo un periodo di grande rifondazione e con aspettative minime in seguito alla scorsa disastrosa stagione.

I giocatori del Napoli scoppiano di gioia: in 4 scatenati a ballare

I festeggiamenti hanno coinvolto ogni giocatore, con alcuni membri del Napoli raccolti tra i tifosi e intenti a condividere con il caldissimo tifo partenopeo un momento così importante. In particolare, capitan Di Lorenzo, così come Spinazzola, Ngonge e Neres, hanno esultato ballando tra la gente addobbati con sciarpe e oggetti tricolore, a ricordare la vittoria del campionato. Tutti i presenti hanno testimoniato l’accaduto, registrando i beniamini che hanno permesso a tutti di vivere un momento di fortissima emozione.

Qui il video del festeggiamento: