Infortuni Napoli, le ultime su Lobotka, Juan Jesus e Buongiorno

Antonio Conte dovrà gestire l’emergenza, ecco le ultime notizie da Castel Volturno sugli infortunati.

Contro il Cagliari Antonio Conte dovrà gestire una serie di difficoltà numeriche. Nell’ultima sfida della stagione, come gli azzurri sperano, il tecnico leccese dovrà affrontare diversi infortuni. Un trend negativo che ha colpito il Napoli negli ultimi mesi, e che fino all’ultimo potrebbe rappresentare un’enorme difficoltà.

Sono tre, al momento, i giocatori di cui Conte dovrebbe fare a meno domani sera, una rinuncia pesante ma obbligata nonostante l’importanza del match.

Juan Jesus, Lobotka e Buongiorno, la decisione di Conte

A riportarlo è l’edizione odierna di Repubblica, che analizza la situazione infortuni in casa Napoli e anche le scelte di Antonio Conte su eventuali rischi.

“Non ce la farà a recuperare dal problema alla caviglia Stan Lobotka che al massimo potrebbe accomodarsi in panchina in extremis. Stesso copione per Buongiorno e Juan Jesus. Tutti e tre non hanno del tutto archiviato i rispettivi infortuni, ma essere convocati può l’occasione per vivere assieme ai compagni di squadra ( quindi ritiro compreso) un’atmosfera speciale per Napoli, alla vigilia di un match tanto combattuto

quanto sentito”, scrive il quotidiano.