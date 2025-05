De Laurentiis, il quotidiano lo incorona: c’è un gesto inusuale

Il presidente del Napoli entra ancora di più nella storia partenopea e il quotidiano lo incorona nell’Olimpo

Tra i protagonisti silenziosi di questo quarto scudetto del Napoli c’è sicuramente il presidente Aurelio De Laurentiis. Nel suo rapporto di odi et amo con il popolo partenopeo, De Laurentiis si è guadagnato sicuramente il diritto di essere considerato uno dei migliori presidenti della storia del Napoli.

L’imprenditore romano ha portato a casa tre scudetti in due anni e ha reso il Napoli ormai una big del nostro campionato ed è riuscito anche nell’impresa di rimodellare il suo modo d’essere per andare incontro alle esigenze di Antonio Conte sia dal punto di vista sportivo, accontentandolo in larga misura sul mercato, sia dal punto di vista comunicativo, restando spesso in disparte. Il suo grande lavoro è stato riconosciuto anche da uno dei maggiori quotidiani nazionali.

Napoli, De Laurentiis nella storia: ” Un visionario”

Il Corriere dello Sport oggi apre con un grande elogio nei confronti di Aurelio De Laurentiis: “Il tricolore è la consacrazione di De Laurentiis, il grande artefice della nuova era azzurra. Il presidente che da oggi potrà dire con orgoglio di aver eguagliato gli scudetti dell’ingegnere Ferlaino, anche senza avere Maradona. Per completare l’opera gli manca solo un trionfo europeo, ma c’è tempo. ”

In particolare, il Corriere si sofferma sulla grande crescita di De Laurentiis: “Ha avuto il grande merito di ammettere i tanti errori fatti dopo l’orribile stagione scorsa, ha azzerato tutto ed è ripartito. Ha scelto il timoniere giusto e ha fatto un passo indietro, poche parole ma tanti fatti. Come un grande dirigente è chiamato a fare. Il risultato è stato eccezionale“.