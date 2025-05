De Laurentiis ancora su Conte: “Ha tre anni di contratto, ma non posso costringerlo”

Nel post partita di Napoli Cagliari oltre allo scudetto a tenere banco è la questione Conte. Le parole di De Laurentiis sembrano chiare.

Il Napoli sta festeggiando giustamente il quarto scudetto ma intanto nel post gara si commenta e si parla anche riguardo la questione Conte con il futuro del tecnico che resta ancora abbastanza in bilico. Il patron Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni Rai ed ha elogiato il tecnico ma allo stesso tempo rilasciato dichiarazioni criptiche sull’allenatore azzurro.

Napoli e le parole di De Laurentiis su Conte

De Laurentiis ha infatti commentato con le seguenti dichiarazioni: “Conte ha tre anni di contratto, se vuol restare in maniera felice e andare alla conquista della Champions League che è una delle cose che coronerebbe la sua carriera, noi siamo pronti ad assisterlo come si deve. Se poi il suo richiamo fosse da qualche parte io non voglio costringere nessuno! Lo pregherò di rimanere ma non posso certo costringerlo. Quando ci incontreremo? Presto”.

Parole che lasciano dubbi e i tifosi stanno interpretando in questi minuti con i rumors di mercato che proseguono e c’è chi parla ancora riguardo un possibile approdo del tecnico a Torino, sponda ovviamente bianconera.