Ultim’ora De Bruyne-Napoli: Pedullà fa scatenare i tifosi – IL POST

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà fa scatenare i tifosi partenopei con un post su Kevin De Bruyne

Con la conquista dello storico quarto scudetto, il Napoli ha scritto una pagina di storia importantissima per se stesso e per tutta la Serie A. Tra i temi più caldi ora c’è quello della permanenza di Conte: il tecnico salentino ha vinto il suo quinto campionato su sei disputati da capo allenatore in Serie A e ora sembra voler alzare ulteriormente l’asticella.

Il suo futuro sembra lontano da Napoli ma De Laurentiis sta facendo capire che questo scudetto non sarà un caso isolato ma l’inizio di qualcosa di grande: per convincere Conte a restare ha intenzione di allestire una grande squadra e l’interessamento per De Bruyne va proprio in questa direzione.

Napoli-De Bruyne, Pedullà: “Ha già risposto al Napoli”

Sembra che ci sarà un lieto fine sulla telenovela di mercato legata a Kevin De Bruyne: il belga si separerà dal City di Guardiola dopo nove stagioni dove si è imposto come uno dei migliori centrocampisti al mondo e ora è pronto per iniziare una nuova avventura.

Secondo Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, il Napoli fa sul serio per De Bruyne che anzi avrebbe già detto “si” a De Laurentiis: “De Bruyne ha interrotto da sei o sette giorni collegamenti con altri club. Non deve dare alcun tipo di risposta al Napoli, l’ha già data, aspetta gli ultimi passaggi e vale sempre più “fino in fondo”.