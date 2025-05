Da Pino Daniele a Mario Merola: Gigi D’Alessio, messaggio da brividi per lo scudetto del Napoli

Il cantante Gigi D’Alessio, noto tifoso partenopeo, ha pubblicato uno spettacolare video sui social per celebrare lo scudetto del Napoli.

In questi minuti in molti stanno celebrando in tutto il mondo la vittoria del quarto scudetto del Napoli, un risultato storico e che nessuno si aspettava a inizio stagione. Numeri importanti per la squadra di Antonio Conte che termina un punto sopra all’Inter in un duello che è andato avanti dalle prime giornate fino agli ultimi novanta minuti.

Prima i vari club di calcio ed ora diversi vip stanno applaudendo la squadra partenopea e tra questi non poteva mancare il noto cantante napoletano Gigi D’Alessio che in questi minuti ha pubblicato un reel sui social per celebrare la vittoria della squadra del cuore. Parole da brividi e che in molti tifosi stanno più volte ripostando.

Il bellissimo messaggio di Gigi D’Alessio per Napoli

Attraverso il suo profilo Instagram Gigi D’Alessio ha commosso Napoli con un messaggio che evoca alcuni cantanti ora scomparsi e che hanno fatto la storia del capoluogo partenopeo. Ecco nello specifico le sue parole:

“Pino Daniele e Massimo Troisi sono affacciati sul Paradiso, allora Mario Merola ha chiamato a Carosone ed ha detto: “Avvisali ai ragazzi, il Napoli è campione”