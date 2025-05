Napoli festeggia lo scudetto: arrivano i messaggi di Inter e Juventus

Si fa la storia al Maradona: il Napoli vince il quarto scudetto e tante emozioni per una vittoria che strappa tantissime lacrime.

Napoli piange di gioia. Un successo storico e tutti possono esultare per coronare una stagione fantastica, un’annata che vale la vittoria del quarto storico titolo. Gli azzurri hanno battuto 2 a 0 il Cagliari con le reti di McTominay e Lukaku, una prestazione sontuosa e una squadra che ha controllato la gara per 90 minuti senza mai temere.

Neanche nei 22 minuti in cui l’Inter l’aveva momentaneamente superata, il Napoli non ha mollato e ha sbloccato la gara con lo scozzese, MVP del campionato. E intanto arrivano le prime squadre a complimentarsi con i rivali, i primi messaggi per dare il giusto tributo alla formazione partenopea.

Inter e Juve tra le prime: Napoli esulta

Attraverso i propri profili X prima l’Inter e poi la Juventus hanno pubblicato un messaggio per complimentarsi con i rivali per la vittoria del titolo, bel gesto dei nerazzurri che – subito dopo il fischio finale – hanno pubblicato un chiaro messaggio sui social: “Complmenti al Napoli per la conquista dello scudetto” e senza poi altri messaggi. Subito dopo anche la Juve ha fatto lo stesso.

La formazione bianconera ha pubblicato il seguente post sui canali social: “Congratulazioni alla SSC Napoli per la vittoria del campionato di serie A 2024/2025”, e in molti stanno cominciando in questi minuti. Da segnalare però i messaggi immediati dei due club, storici rivali del Napoli.