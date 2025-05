Conte e De Laurentiis di nuovo insieme dopo Napoli-Cagliari: ecco il motivo

Aurelio De Laurentiis incontra Antonio Conte dopo la vittoria dello Scudetto: ecco dove e qual è il motivo

Il Napoli fa festa per la vittoria dello Scudetto, ma il presidente azzurro bissa e celebra anche il suo compleanno. Aurelio De Laurentiis, infatti, compie 76 anni proprio il 24 maggio. Il giorno dopo aver portato il suo secondo Scudetto al club azzurro. Come ha detto il comico Alessandro Siani, è la prima volta che un festeggiato fa un regalo agli invitati.

Così, De Laurentiis ha organizzato con amici e parenti un party esclusivo a Ischia, in un noto ristorante di Forio come sottolineato dal Corriere dello Sport. A questo evento partecipa anche Antonio Conte con la sua famiglia. Il mister ha lasciato Napoli nel tardo pomeriggio, dopo aver scattato foto con i tifosi. Poi è partito con Edoardo De Laurentiis con un motoscafo proveniente da Mergellina. Il mister era molto rilassato, soddisfatto di quanto raggiunto in questi mesi e della vittoria dello Scudetto.

All’incontro blindatissimo a Ischia, chiaramente, ci sarà anche l’occasione per un confronto a bocce ferme tra il presidente e l’allenatore. Anche se, l’attenzione in questi giorni, sarà tutta rivolta al compleanno del produttore cinematografico e del suo ennesimo successo sportivo.