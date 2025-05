Allegri al posto di Conte, c’è la conferma: Milan spiazzato

In casa Napoli, dopo lo scudetto vinto ieri sera, bisogna registrare un importante aggiornamento sul futuro sia di Conte che di Allegri.

Dopo il pareggio ottenuto domenica scorsa il pareggio in trasferta contro il Parma, di fatto, il Napoli ha battuto ieri sera 2-0 il Cagliari di Davide Nicola con i gol realizzati da Scott McTominay e Romelu Lukaku.

Con questa vittoria contro i sardi, dunque, il Napoli si è laureato campione d’Italia per la quarta volta della sua storia. Tuttavia, all’immensa gioia per il campionato, in casa del team partenopeo bisogna registrare un importante aggiornamento sul futuro dello stesso Antonio Conte.

Tare vuole portare Allegri al Milan, ma il Napoli è in pole position

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X dal giornalista Daniele Longo, infatti, Massimiliano Allegri è il primo profilo nella lista del Napoli in caso di divorzio con l’ex ct della Nazionale italiana. L’addio di Conte al team partenopeo, di fatto, sembra essere molto probabile.

Da sottolineare che Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, vuole portare Massimiliano Allegri in rossonero. Tuttavia, almeno per il momento, il Napoli è decisamente in pole position per il tecnico toscano. Nei prossimi giorni, ovvero dopo l’incontro tra Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis, ci saranno dunque degli importanti aggiornamenti su chi sarà la guida tecnica del Napoli nella stagione 2025/26.

Ecco il tweet del giornalista: