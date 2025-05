Intreccio Conte – Allegri, Totti non ha dubbi: rivelazione inaspettata

Malgrado uno Scudetto ancora tutto da decidere, in casa Napoli continua a tenere banco la questione legata al futuro di Antonio Conte.

Sono ore davvero frenetiche in casa Napoli e non potrebbe essere altrimenti, prendendo in considerazione infatti che tra poco più di ventiquattro ore arriverà il verdetto tanto atteso. Ancora un po’ di pazienza e si scoprirà quale squadra tra il Napoli e l’Inter vincerà lo Scudetto. Basta una vittoria agli uomini di Antonio Conte per mettere le mani sul quarto Scudetto della storia del club partenopeo, nel mentre i nerazzurri scenderanno in campo contro il Como in trasferta.

Malgrado il campo sia priorità assoluta all’ombra del Vesuvio, continua a tenere banco la questione legata al destino dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. In particolare, non è escluso che l’allenatore leccese possa dire addio agli azzurri: per ogni decisione, bisognerà però aspettare il summit di fine stagione con il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis. Intanto, Francesco Totti si sbilancia sia su Conte che su Massimiliano Allegri, allenatore che è stato accostato ai partenopei in caso di addio dell’ex Chelsea e Inter.

Totti si sbilancia: “Roma? Conte e Allegri già hanno firmato per altri club”

Francesco Totti esprime il suo punto di vista in merito ad Antonio Conte e Massimiliano Allegri, raffreddando ogni accostamento dei due alla Roma.

Di seguito, quanto dichiarato dall’ex capitano giallorosso al World Padel Tour:

“Panchina Roma? Sicuramente non verranno Conte e Allegri, hanno già firmato per altre squadre”.

Dichiarazioni che fanno moltiplicare le ipotesi tra i vari tifosi, che intanto sono consapevoli di ritrovarsi davanti uno snodo potenzialmente storico, motivo per cui ogni questione extra campo sarà in stand by almeno fino al weekend.

Conte e Allegri: le ultime sul futuro dei due allenatori

Cosa faranno Antonio Conte e Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione? L’allenatore del Napoli ha da chiarire il futuro con Aurelio De Laurentiis alla guida del Napoli, mentre il livornese vuole ripartire dopo un anno in cui non ha allenato.

In particolare, Allegri è stato accostato molto agli azzurri in caso di addio di Antonio Conte. Che sia un nuovo passaggio di consegne, dopo quello avvenuto anni fa già alla Juventus? Al momento, ogni suggestione è ibernata, in attesa che i tempi siano più maturi per riparlarne. Ma gli scenari sono molteplici e, come sempre, non vanno esclusi colpi di scena.