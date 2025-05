Ultim’ora De Bruyne, arriva l’annuncio di Di Marzio prima di Napoli Cagliari

Manca sempre meno a fare la storia e il Napoli di Antonio Conte è pronto per la sfida del Maradona contro il Cagliari.

Il Napoli è a soli 90 minuti dalla possibilità di vincere il suo quarto storico scudetto. C’è grande entusiasmo in città per la sfida del Maradona e già da questa mattina migliaia di persone si sono riversate in città per gioire tutti insieme. Antonio Conte è vicinissimo ad un’impresa storica ma guai ad abbassare la guardia e servono obbligatoriamente i tre punti nella sfida contro il Cagliari. Ma intanto è sempre tempo di mercato.

Negli ultimi minuti il Napoli avrebbe praticamente definito l’accordo per arrivare al fenomenale giocatore belga Kevin De Bruyne, stella del calcio mondiale ed ex Manchester City. Dopo settimane di rumors piovono conferme e – in attesa della delicata sfida contro il Cagliari – gli azzurri piazzano praticamente il colpo De Bruyne, ecco le ultime sul giocatore belga.

Napoli De Bruyne, chiusura davvero ad un passo

Secondo quanto riporta il giornalista Gianluca Di Marzio il giocatore belga ha dato l’apertura totale al Napoli e ora tocca agli azzurri chiudere definitivamente la trattativa. De Laurentiis dovrà decidere se chiudere alle cifre ormai quasi concordate per arrivare al talentuoso ed esperto talento belga.

Come sottolinea Sky la famiglia De Bruyne ha sciolto le ultime riserve ed ormai il 34enne campione potrebbe essere il primo grande colpo per il Napoli, magari campione d’Italia con gli azzurri pronti a scatenarsi sul mercato. Intanto testa al Cagliari, poi da domani si potrà pensare anche un pò al calciomercato.