Napoli – Cagliari, il LIVE da tutta la città: segui con noi il pre-match!

Manca sempre meno alla partita tra Napoli e Cagliari, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A e che potrebbe consegnare il Tricolore a tutta la città.

Una città intera attende il fischio d’inizio della sfida tra Napoli e Cagliari. Il via alle ostilità è previsto per le ore 20:45, ma all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona e non solo è scoppiato già l’entusiasmo per il possibile Scudetto. Un successo che all’inizio di questa stagione sembrava impensabile ma che ora è davvero a pochissimi passi.

Segui in diretta su Spazio Napoli tutte le immagini del pre – partita, vedendo quella che è la grande festa che è già scoppiata in città, in attesa poi di assistere al match tra Napoli e Cagliari.