Napoli-Cagliari, svelate le formazioni ufficiali: Conte sorprende nell’ultimo match

Manca sempre meno all’ultima partita di campionato tra Napoli e Cagliari. Di seguito l’undici titolare scelto da Antonio Conte.

Sono ore caldissime quelle che precedono la sfida tra Napoli e Cagliari. La posta in palio al Maradona è altissima, con gli azzurri che potrebbero vincere lo Scudetto proprio dinanzi al proprio pubblico. Antonio Conte conosce l’importanza del match, motivo per il quale non accetterà cali di concentrazione. A tal proposito, il tecnico ha scelto l’ultimo undici titolare della stagione proprio per la grandissima occasione di questa sera.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari: le scelte

Tra pochi minuti ci sarà il fischio d’inizio della sfida tra Napoli e Cagliari. Il match inizierà alle ore 20.45, motivo per il quale i rispettivi allenatori hanno scelte le formazioni ufficiali. La posta in palio è altissima, con Antonio Conte che si è affidato ai suoi uomini migliori. Di seguito le scelte dei due tecnici.

NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola, Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lukaku, Raspadori. All. Conte.

CAGLIARI (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Makoumboy, Adopo, Augello; Viola, Piccoli. All. Nicola