Rifinitura prima del Cagliari, dove e quando il Napoli scenderà in campo: la scelta di Conte

Manca pochissimo alla sfida contro il Cagliari. Intanto, gli azzurri son pronti a scendere in campo per l’ultima rifinitura della stagione.

Sono ore molto calde quelle che precedono la prossima sfida del Napoli. Gli azzurri sfideranno il Cagliari in quella che sarà l’ultima partita del campionato. Le possibilità di vincere lo Scudetto sono altissime, ma Antonio Conte non accetta cali di concentrazione. Il tecnico, infatti, ha programmato un’ultima rifinitura per permettere ai suoi ragazzi di arrivare al meglio all’impegno di questa sera.

Napoli in campo per la rifinitura: appuntamento alle 10.30!

Il Napoli è pronto a scendere in campo per l’ultima rifinitura della stagione. La sfida contro il Cagliari avrà in palio lo Scudetto, il quale sembra essere distante un solo passo dagli azzurri. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale è concentrato solo ed esclusivamente sul campo.

La squadra, da ieri, è in ritiro a Pozzuoli precisamente sulla collina della Solfatara. Si tratta di una decisione importante del tecnico che vuole evitare qualsiasi tipo di problematica. Oltre a ciò, però, come riportato da “Il Mattino” Antonio Conte ha deciso di programmare anche la rifinitura prima del Cagliari.

L’appuntamento è stato fissato per questa mattina alle ore 10.30. La squadra, ovviamente, partirà insieme da Pozzuoli per raggiungere il Centro Sportivo di Castel Volturno dove verranno sciolti gli ultimi dubbi prima di scendere in campo contro il Cagliari.