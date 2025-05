Napoli, lo Scudetto può valere oro: la cifra incassata sarebbe incredibile

In città è scoppiata la febbre Scudetto: in attesa di Napoli – Cagliari, spunta la stima su quello che si potrebbe incassare in caso di conquista del Tricolore.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Napoli – Cagliari, match valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A e che potrebbe decretare la vittoria del campionato da parte degli uomini di Antonio Conte. In caso di vittoria, la squadra azzurra si laureerebbe campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia, un traguardo che ai nastri di partenza della stagione ora in corso sembrava quasi impensabile (clicca qui per leggere tutte le combinazioni Scudetto).

Un successo che, eventualmente, potrebbe valere oro anche per tutta la città di Napoli: in queste ore, infatti, spunta il possibile incasso maxi incasso per tutto il territorio, che avrebbe un di benefit in scia all’eventuale conquista del Tricolore. Quest’ultimo, insomma, lo sperano tutti i tifosi del Napoli ma anche tutta la città, che potrebbe usufruire di un boom turistico non indifferente.

Notizie Napoli, giro d’affari ultramilionario in caso di Scudetto: i dettagli

Confesercenti Campania lancia la stima di quello che potrebbe essere il giro d’affare che scatterebbe in caso di vittoria dello Scudetto del Napoli, che questa sera scenderà in campo contro il Cagliari nella sfida decisiva.

Di seguito, quanto riportato da ANSA a tal proposito:

“Tra vendita di gadget (stimata la produzione di un milione di unità), occupazione delle strutture ricettive, shopping, spesa nei ristoranti e bar si stima, solo per il prossimo week-end, un fatturato di 230 milioni di euro per l’intera regione“.

Insomma, una cifra davvero super che potrebbe portare un altro boom turistico, l’ennesimo di una città che ora sogna in grande anche con il calcio.