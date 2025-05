Napoli campione d’Italia, il LIVE del post-partita: segui con noi la festa scudetto

È storia a Napoli: gli azzurri hanno finalmente vinto lo scudetto. Dopo una stagione stratosferica, Antonio Conte porta nuovamente il titolo a Napoli.

Con la vittoria per 2-0 contro il Cagliari, il Napoli si laurea campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. Le reti fantastiche di McTominay e Lukaku portano il club azzurro sul tetto della Serie A. Trionfo meritatissimo per gli uomini di Antonio Conte, che dopo una disastrosa stagione riescono nell’impresa di conquistare il titolo.

Segui in diretta la festa scudetto dei tifosi azzurri per la conquista del quarto scudetto. Bolgia pazzesca per le vie di Napoli: l’entusiasmo nelle piazze è letteralmente alle stelle.