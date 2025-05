Napoli-Cagliari, cambia tutto per Conte: accadrà questa sera al Maradona!

Manca sempre meno all’ultima giornata di campionato tra Napoli e Cagliari. Gli azzurri potrebbero festeggiare lo Scudetto, ma intanto cambia tutto per Conte.

L’attesa sta per terminare. Alle ore 20.45 scenderanno in campo Napoli e Cagliari per il match che sarà valido per la 38esima ed ultima giornata di Serie A. In città sono già partiti i festeggiamenti, viste le possibilità concrete per gli azzurri di ottenere il tricolore. Intanto, però, Antonio Conte è costretto a fare i conti con una notizia molto spiacevole.

Conte assente in panchina: ecco chi guiderà la squadra

L’ultima tappa di questo campionato è finalmente arrivata. Oggi, venerdì 23 maggio, si deciderà chi tra Napoli e Inter vincerà lo Scudetto. Gli azzurri hanno un solo punto di vantaggio, motivo per il quale non possono più rallentare dopo i pareggi contro Genoa e Parma.

Antonio Conte lo sa e proverà a tenere calmi i suoi ragazzi. In realtà, però, il tecnico non potrà fare ciò dalla sua area tecnica vista la squalifica ottenuta nell’ultimo match al Tardini. Come riportato da “Tuttosport” questa sera il compito di guidare la squadra toccherà a Cristian Stellini che siederà in panchina.

Il destino, però, ha voluto che la stessa identica sorta toccasse a Simone Inzaghi. Quest’ultimo, anch’egli squalificato, non sarà in panchina nel match che vedrà l’Inter impegnata contro il Como. Al suo posto siederà Massimiliano Farris. Quindi, è curioso come i due allenatori leader di questo campionato non possano presenziare nella partita più importante dell’anno.