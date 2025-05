Marotta netto tra arbitri e campionato: arriva la risposta decisa a Conte

Si disputerà tra pochi minuti la sfida di campionato tra Napoli e Cagliari. Il club di Antonio Conte è ad un passo dalla storia.

In un clima incandescente e senza dubbio ricco di entusiasmo sta per cominciare al Maradona la sfida tra Napoli e Cagliari con gli azzurri ad un passo dalla storia. La formazione di Antonio Conte necessita di tre punti per avere la matematica certezza della storia, ma si guarderà anche alla sfida tra Como e Inter con lo stadio azzurro pronto ad accendersi. Ma intanto si parla anche della lotta al vertice e in questi minuti ha parlato il presidente dell’Inter Beppe Marotta.

Questi è intervenuto ai microfoni di DAZN ed ha trattato di tanti temi, dalla lotta scudetto fino agli arbitri senza dimenticare una nuova frecciata al suo ex tecnico, l’allenatore azzurro Antonio Conte. Marotta ha di fatto chiarito: “Abbiamo l’obbligo di crederci, i giocatori sono professionisti e questa è una gara importante anche se il destino non è più nelle nostre mani”.

Marotta netto sugli arbitri e nella querelle con Antonio Conte

Beppe Marotta ha parlato cosi riguardo la questione arbitri, specialmente dopo il silenzio stampa post gara contro il Como: “Arbitri? Non voglio più entrare nell’argomento ma il silenzio è una forma di comunicazione e abbiamo ritenuto di farlo perchè in quel momento c’era comunque tensione”. Infine una risposta a Conte sulla querelle tra il campionato e la Champions League:

“Le parole di Conte sullo scudetto? Beh il campionato è come il Giro d’Italia mentre in Champions noi abbiamo giocato circa 15 gare in più e le difficoltà nostre sono normali”, ha cosi concluso il dirigente.