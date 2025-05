Infortuni Napoli, la scelta di Conte sorprende tutti: l’obiettivo del tecnico è preciso!

Antonio Conte si appresta a vivere l’ultima giornata di campionato. A tal proposito, l’allenatore ha preso una scelta del tutto inedita.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Mancano poche ore alla fine del campionato, con gli azzurri che potrebbero conquistare il quarto Scudetto dinanzi ai propri tifosi. Antonio Conte conosce l’importanza della sfida, motivo per il quale non accetterà cali di concentrazione. Al tempo stesso, però, il tecnico avrebbe preso una decisione importante per compattare la squadra.

Conte sorprende: anche gli infortunati convocati contro il Cagliari

Per vincere occorre l’aiuto di tutti. Dall’inizio della stagione e fino ad oggi, tale affermazione è stata più volte ripetuta da Antonio Conte. Quest’ultimo, ha sempre sottolineato di avere a disposizione un gruppo voglioso di lavorare. Nel corso della stagione, infatti, le difficoltà son state tante, ma tutti hanno contribuito alla causa partenopea.

Come riportato da “Calciomercato.com” l’allenatore azzurro ha voluto in un certo senso “premiare” il gruppo squadra. Infatti, nonostante i numerosi infortuni che si sono “abbattuti” sul mondo azzurro, il tecnico ha scelto di convocare tutti per l’ultima sfida di campionato. Si tratta, quindi, di una decisione molto importante ai fini della compattezza all’interno dello spogliatoio.

Ovviamente, i calciatori in condizioni precarie sono ormai noti: Buongiorno, Juan Jesus, Lobotka e infine Okafor. Sebbene quest’ultimi non siano a disposizione del tecnico, saranno ugualmente presenti in panchina. Infatti, gli azzurri sopraccitati potranno sostenere i compagni nell’arco dei novanta minuti e gioire qualora il Napoli ottenesse lo Scudetto (ovviamente grazie ad un risultato positivo).